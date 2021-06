Max Allegri e Ambra Angiolini: cambia la relazione. Tutta la verità

Dopo mesi di silenzio la coppia composta da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri torna a far parlare di sé con importanti rivelazioni.

La storia d’amore con Francesco Renga è durata ben 11 anni, poi la separazione nel 2015 che ha chiuso una relazione per molti perfetta. Due anni dopo Ambra Angiolini conosce Massimiliano Allegri che lei stessa più di una volta ha spiegato essere uno dei “simboli della sua felicità attuale”.

Questa coppia negli anni ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale e privata, sono poche le foto pubbliche che li ritraggono insieme e le notizie sulla relazione scarseggiano sui giornali di gossip rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni però tra i due negli ultimi mesi ci sarebbe aria di tempesta, sono state messe in giro voci su una presunta crisi tra di loro, ma come stanno realmente le cose? Capiamolo insieme.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ai ferri corti?

Come ogni coppia che si rispetti anche tra quella formata da Ambra e Max ci sono momenti di stasi. Malelingue però insinuano che la situazione sia più grave di quanto si pensi.

La showgirl è stata recentemente protagonista della fiction “ll Silenzio dell’Acqua” ed è tutt’ora presente ai primi posti delle classifiche in libreria con la sua uscita editoriale “Infame”. Opera intensa in cui racconta il duro rapporto con la bulimia vissuta in gioventù.

Ambra poco dopo l’uscita del libro aveva spiegato che il compagno le aveva lasciato la libertà di dedicarsi a questa nuova avventura: “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”.

Le poche uscite recenti dei due però stanno facendo insospettire molto i fan della coppia che potrebbe aver deciso di staccare un po’ la spina e prendersi una pausa. In molti sperano che presto Ambra possa smentire la notizia durante qualche intervista pubblica in tv.