Michele Merlo, un’altra brutta notizia dopo la tragedia

Michele Merlo è morto qualche giorno fa e la sua scomparsa ha stupito il web e i suoi cari, dopo la tragedia anche i funerali sono nel mirino

E’ morto a soli ventotto anni Michele Merlo, il giovane cantante ex allievo della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, a causa di una leucemia fulminante. I fan e i suoi cari lo piangono, il ragazzo aveva ancora una vita davanti e tanti sogni da realizzare.

Da tutti conosciuto come Mike Bird, l’artista stava seguendo un percorso iniziato qualche anno fa nel talent su Canale 5 dove aveva conosciuti tanti compagni e insegnanti speciali.

GUARDA QUI>>>Roshelle è sensuale in occasione dell’uscita del suo singolo-FOTO

Michele Merlo: i funerali del cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

GUARDA QUI>>>“Emozionante” Eleonora Brunacci commuove il web, in bianco ancora più bella -FOTO

Dopo il risultato dell’autopsia, il corpo è stato restituito ai genitori e ieri si sono tenuti i funerali, che non sono andati come la madre e il padre avevano sperato. Sembra che i due avessero scelto di farli nello stadio Toni Zen, in previsione dell’afflusso di persone che sarebbero venute per salutare un’ultima volta il ragazzo.

Ma il parroco del paese non ne ha voluto sapere e ha deciso di non celebrarli. “Don Angelo, il parroco del nostro paese, non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta. – hanno spiegato i genitori – Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio”.

Così la cerimonia è stata affidata ad un sacerdote di Bologna, molto legato alla famiglia, che ha accettato immediatamente la proposta ed ha accompagnato nell’ultimo viaggio il giovane Mike Bird.

Migliaia le persone che sono venute all’omelia ed hanno salutato per l’ultima volta il cantante, tra questi anche il sindaco di Rosà che ha organizzato personalmente l’evento affinché venisse svolto all’interno dello stadio con tutte le regole anti-covid del caso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

“Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto: il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia”. Ha spiegato.