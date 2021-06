“Mr Wrong” riassunto 18 giugno: Ozgur si è innamorato di Ezgi?

Sta per cominciare una nuova settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le cos’è successo nell’ultima puntata

È terminata la terza settimana della fortunata serie “Mr Wrong” con Can Yaman come protagonista i telespettatori sono già se ne sono innamorati. I nostri protagonisti sono già noti agli occhi del pubblico per aver recitato insieme in Bittersweet – Ingredienti d’amore qualche anno fa. In ruoli diversi, anche questa volta i due si stanno innamorando: non sono pronti ad ammetterlo, ma a giudicare da quanto accaduto di recente faranno fatica a tacere sui propri sentimenti ancora per molto.

Mr Wrong, riassunto dell’ultima puntata della serie turca con Can Yaman

Eda infatti è uscita prima da lavoro per andare al suo appuntamento con Serdar, ma alla fine non se l’è sentita ed è uscita con i propri genitori. Questi hanno cercato di farle capire che deve chiudere la sua storia con Ozgur nonostante lui sia innamorato di lei: a questa affermazione Eda ha deciso di indagare e i suoi genitori le hanno fatto notare che in effetti Ozgur la guarda in un modo particolare, proprio come loro si guardavano quando si sono innamorati. Ciò però non deve fermarla dal lasciare Ozgur. Eda, si è mostrata molto entusiasta e quando Ozgur l’ha telefonata, ha pensato che lui volesse controllare il suo appuntamento.

Ezgi è tornata a casa per parlare con Ozgur ma ad aspettarla ha trovato una brutta sorpresa ad aspettarla: Ozgur era insieme a Yesim a casa, in procinto di scambiarsi un bacio.