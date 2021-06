Drammatico incidente in moto: uomo perde la vita, ferita una donna

Nella tarda serata di ieri, un uomo di 58 anni è morto in un incidente in moto avvenuto sulla strada provinciale 112 nel territorio di Nardò (Lecce).

Ancora vittime sulle strade italiane. Nella tarda serata di ieri, un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre percorreva in moto la provinciale 112 nel territorio di Nardò, in provincia di Lecce. Il 58enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della due ruote, su cui viaggiava anche una donna, ed è stato sbalzato sull’asfalto. Inutili i soccorsi per l’uomo, morto sul colpo. Ferita non gravemente la passeggera che è stata trasportata in ospedale dai medici del 118, arrivati sul luogo della tragedia insieme alle forze dell’ordine.

Nardò, perde del controllo della moto e finisce sull’asfalto: morto un 58enne, ferita la passeggera

Un uomo è morto nella tarda serata di ieri, giovedì 17 giugno, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 112, nel territorio di Nardò, comune in provincia di Lecce.

La vittima è Tony John Corsano, 58enne di San Donaci (Brindisi). L’uomo, come riporta la redazione di Brindisi Report, era alla guida della sua moto su cui viaggiava anche una donna. Per cause ancora da accertare, in prossimità di una curva, il motociclista ha perso il controllo della due ruote, che è finita fuori strada. I due occupanti sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per Corsano non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente. La passeggera, riferisce Brindisi Report, ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata in ospedale a Gallipoli, dove ora si trova ricoverata.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati sul posto anche i carabinieri di Nardò, i colleghi della Compagnia di Gallipoli ed una volante della Polizia.

Le forze dell’ordine si sono occupate degli accertamenti per chiarire le dinamiche del tragico incidente. Al vaglio anche le cause che hanno fatto perdere il controllo al motociclista.