Disponibile su Netflix il film che proprio non potete perdervi

Netflix. É uscito sulla piattaforma di streaming più seguita al mondo un film originale che racchiude pathos in un misto tra drammatico e fantascienza. Non per spiriti deboli

La piattaforma online Netflix ci ha abituato a contenuti d’intrattenimento sempre di altissimo livello. Con lo scoppio della pandemia da Coronavirus e la conseguente chiusura dei cinema, i siti di streaming digitale l’hanno fatta da padrone.

Serie tv, film, reality, documentari, cartoni animati: ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età.

Netflix, in particolare, ci ha fidelizzati nel tempo, specializzandosi nella produzione di opere originali. Tanto per fare qualche nome “La casa di carta”, “Stranger things”, “The Crown” e le più recenti “Bridgerton” e “Lupin” sono diventati dei piccoli cult. Non solo serie. Il colosso dello streaming ha messo su piazza lungometraggi candidati addirittura come miglior film ai premi Oscar. Ve ne suggeriamo uno di freschissima uscita che, unendo dramma, fantascienza e thriller, può sicuramente riscontrare il gusto di molti spettatori. Scopriamo di che opera si tratta.

Netflix, uscito un film da non perdere

“Awake” è un film che proprio non potete lasciarvi sfuggire da vedere su Netflix. É stato reso disponibile alla visione dallo scorso 9 Giugno. La regia è curata da Mark Raso e la protagonista non è un volto nuovo per i fan della piattaforma digitale di streaming. Si tratta di Gina Rodriguez, famosa per aver prestato il suo volto alla dolce Jane Gloriana Villanueva nella serie televisiva “Jane the Virgin“.

In questo caso il suo ruolo è totalmente differente. Veste i panni di Jill, un ex soldatatessa dal passato travagliato, che si trova a fronteggiare un evento globale incredibilmente devastante. Un fenomeno ignoto disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie ad ogni essere umano la capacità di dormire. Il caos che ne deriva è facilmente intuibile.

La figlioletta di Jill, però, sembra essere immune a questo strano “morbo”. Al contrario degli altri, infatti, non ha perso la possibilità di addormentarsi. La bimba è interpretata da Ariana Greenblatt (vista nel film Netflix “Love and Monsters”).

Le recensioni sono discordanti. Se da un lato i critici apprezzano lo svolgimento della narrazione, dall’altro si evidenziano alcuni bichi di trama. Per esempio, non si danno spiegazioni sul destino del marito di Jill, non si capisce se la nonna dei suoi figli sia la madre o la suocera della protagonista, ecc.

Tuttavia, se volete trascorrere una serata in leggerezza ma con un minimo di suspense, è il film che fa per voi. Buona visione.