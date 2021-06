Romina Power e quei vestiti lunghi: il motivo per cui li indossa vi stupirà

Sono il suo tratto distintivo e sia nella vita privata che nelle esibizioni televisive non se ne separa mai, ma qual è il motivo alla base della scelta del suo look?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Classe 1951, Romina Power è una cantante, attrice, pittrice e scrittrice statunitense. Il suo nome però è da sempre associato a quello del cantante Albano Carrisi per la loro storica unione professionale e matrimoniale che nell’immaginario collettivo è stato quello della coppia per eccellenza.

I due si sono conosciuti nel 1967 sul set del film “Nel Sole”, si sposano nel 1970 ma nel 2012 arriva il sofferto divorzio dopo oltre 40 anni di matrimonio e 4 bellissimi figli: Ylenia, la cui scomparsa nel 1993 resta ancora un mistero, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ha deciso di ritirarsi a vita privata dopo il divorzio anche se negli ultimi anni sono diverse le esibizioni che ha realizzato proprio con Albano, un ritorno sul palco che ha reso felici molti estimatori della (ex) coppia.

Come tutti hanno potuto notare, Romina da sempre ama indossare ampie tuniche vaporose ai suoi concerti, un elemento che crea curiosità in chi la osserva. Come mai questa scelta inusuale?

LEGGI ANCHE –> Salvatore Esposito e Gomorra: la confessione inaspettata. Fan impazziti

Romina Power e la scelta dei suoi abiti comodi: svelato il mistero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power OFC 💕 (@rominapowerofficialfanclub)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “GF Vip”, decisa la prima concorrente: una figlia d’arte impensabile. Il nome

La cantante fluttua sul palco valorizzata da ampi abiti e tuniche vaporosi e colorati. I possibili motivi sono tre.

Nel 2019 è stata sottoposta a un’operazione di artroscopia al ginocchio presso la clinica Villa Margherita di Roma. La scelta degli abiti lunghi si concilierebbe con la sua necessità di portare scarpe basse proprio a seguito dell’intervento subito.

Un vezzo stilistico per creare tendenza ma unire l’utile con il dilettevole. Questo tipo di abbigliamento inoltre sembra piacerle molto, sono donanti per la sua fisicità non più esile come un tempo ma ancora ben curata e alla moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

L’ultimo motivo, anche il più plausibile, è che le tuniche indossate, che ben ricordano i sari indiani, si sposano con la sua nuova filosofia di vita. Da molti anni infatti Romina è buddista e gli abiti leggeri e fluttuanti sono sinonimo di non attaccamento alle cose superflue della vita, al materiale.