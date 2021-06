Rosalinda Cannavò: il cambio look che fa girare la testa ai suoi fans FOTO

Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera è cominciata quando era solo una ragazzina e diventò una delle attrici più amate della rete Mediaset: prese parte a numerose fiction dove ebbe modo di mettere in mostra il suo talento e fare carriera nel mondo della televisione. Fece parlare di sé tanto anche nel mondo del gossip per le sue relazioni, relazioni che sono state poi smentite durante il programma di Alfonso Signorini dove l’attrice ha avuto modo di confessare tutto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Rosalinda Cannavò e il look anni 50: bella da togliere il fiato

Rosalinda nella casa è riuscita a risolvere tanti aspetti di sé e ha anche trovato l’amore tra le braccia di Andrea Zenga, figlio del calciatore Walter Zenga ed è partecipante al programma Temptation Island. Tra loro è scattato un feeling inaspettato quando lei era ancora fidanzata, ma durante la fase finale del programma ha capito di non volersi accontentare in amore e di darsi una possibilità, lasciando il suo ex e cominciando una frequentazione con Andrea nonostante le tante polemiche scoppiate sul mondo dei social. Da allora i due non si sono più lasciati e hanno superato ogni aspettativa.