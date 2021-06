Roshelle è sensuale in occasione dell’uscita del suo singolo-FOTO

La cantante Roshelle appare sensuale su instagram per festeggiare il successo del nuovo singolo appena uscito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Roshelle è uscita con un nuovo singolo, Ti amo, ti odio (feat. Guè Pequeno & Mecna). Il singolo ha giù raggiunto 1.000.574 di streaming. E lei è felicissima ovviamente del successo del brano. Ha condiviso così su instagram una sua foto nello studio di registrazione con indosso un top corto che lascia scoperti gli addominali e un pantalone della tuta azzurro. Sensuale per festeggiare il suo successo. Indubbiamente è una delle artisti emergenti più apprezzate dai giovani.

Roshelle la sua storia di successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Il nome Roshelle è lo pseudonimo di Rossella Discolo. Classe 1995, nata a Lodi. Ad oggi è una cantante e rapper affermata. Ma vediamo come è nato il suo successo. Sin da subito si è aprocciata alla musica, cantava a 3 anni. Ha studiato chitarra e pianoforte. Ha frequentato l’Accademia Franchino Gaffurio di Lodi dove si è formata anche nel canto. Si appassiona alla musica hip hop e sviluppa un interesse nel rap. Nel 2014 ha aperto un canale Youtube dove cantava cover famose improvvisando tratti in freestyle. La vera svolta però è arrivata con la partecipazione a X Factor. Canta Lighters di Bruno Mars, rivisitata secondo il suo stile.

Canta anche in inglese conquistando i giudici. Si è esibita con artisti come Rita Ora, Iggy Azalea e anche Black Widow. In fine non vince il talent ma ottiene un contratto con Sony Music Italy. E comincia a lavorare al suo primo album da solista. Con il singolo What U Do to Me scala le classifiche di iTunes e si aggiudica il disco di platino. Vogue Italia l’ha definita tra le artiste italiane da tenere sott’occhio. Collabora con artisti importanti come Nek nel brano Insieme della Ringo. Poi con Myss Keta per il brano Le ragazze di Porta Venezia. Collabora con il rapper Emis Killa e Mahmood, vincitore di Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Nel 2020 ha firmato un’altro contratto con Island Records e Universal Music Italia. La cantante rivela di essere bisex e che ha avuto una storia con una donna. Lo spiega in un’intervista alle Iene. Insomma la ragazza che ha 26 anni, è cresciuta in fretta ed è diventata nota in poco tempo. Un vero talento fuori dal comune.