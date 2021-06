Salvatore Esposito e Gomorra: la confessione inaspettata. Fan impazziti

Salvatore Esposito dice addio per sempre a Gomorra. L’attore partenopeo rivela però qualcosa che nessuno avrebbe immaginato

Manca sempre meno alla messa in onda dei nuovi episodi di Gomorra. L’attesa forse non è mai stata così tanta per la serie Sky che è arrivata alle battute finali. i prossimi episodi, infatti, saranno gli ultimi e scriveranno per sempre le sorti di Genny Savastano ed i suoi.

Gomorra fin dall’inizio si è dimostrata essere una serie epica, quella che ha innalzato, per l’Italia, il livello di produzione e lavorazione portando la fiction ambientata sulla Napoli malavitosa in tutto il mondo. E con Gomorra ha trovato il grande successo Salvatore Esposito, il giovane e talentuoso attore partenopeo che interpreta Genny.

Proprio lui in una intervista a TV sorrisi e canzoni ha parlato dell’attesissimo atto della serie ma anche dei progetti futuri. La confessione che ha fatto è del tutto inaspettata.

Salvatore Esposito e Gomorra: “Quando vivi..”

Salvatore Esposito e Gomorra, un binomio che a breve finirà ma che forse per i fan, e non solo, resterà indelebile. Questo lo ha ammesso anche il diretto interessato che ha spiegato: “Quando vivi in simbiosi per otto anni con un personaggio diventa la tua nemesi – ha rivelato l’attore – Qualcuno che non vuoi vedere ma da cui non riesci a staccarti. Gomorra è stato un viaggio bellissimo”.

Sulla serie tv Sky diffusa in tutto il mondo, Esposito ha puntualizzato che “il male è reale” ma le cinque stagioni della fiction “non mi hanno influenzato”.

Un modo per salutare pubblicamente il personaggio di Genny dal quale, forse, in fin dei conti Salvatore non si staccherà mai. Per lui si aprono però nuove strade e arrivano nuovi progetti.

È stato proprio l’attore a rivelarlo a Tv sorrisi e canzoni. Un nuovo film per la sua carriera con uno stile e un tono totalmente diverso da Gomorra. “Carino e leggero” lo ha definito Esposito che da due settimane ha iniziato le riprese a Roma.

“Si intitolerà L’ultima cena – ha rivelato – Sarò un ragazzo che si approccia al mondo della ristorazione e incontrerà una chef”.