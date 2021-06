Silvia Toffanin, il regalo più bello per suo figlio: “Tutta sua”

Il figlio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato il suo compleanno ed i genitori gli hanno fatto un regalo insolito

Silvia Toffanin e Pier Slvio Berlusconi sono fidanzati da diciannove anni ed hanno due figli meravigliosi, Lorenzo Mattia il primogenito e Sofia Valentina la secondogenita. Non sono sposati ma è come se lo fossero visto che condividono la loro vita, l’uno accanto all’altro.

I due si sono conosciuti durante una partita di beneficienza organizzata dal Milan, all’epoca di proprietà di Silvio Berlusconi, presso lo stadio San Siro di Milano. In quel periodo la conduttrice era una letterina di “Passaparola”.

GUARDA QUI>>>“Sempre qui che ti aspetto”. Annalisa e la sua lunga estate caliente: la sorpresa top – FOTO

Silvia Toffanin: cosa ha regalato il compagno al figlio?

GUARDA QUI>>>Paolo Del Debbio: sorpresa inaspettata per il conduttore, il regalo più bello

Qualche giorno fa è stato il compleanno del figlio di Silvia e Pier Silvio. Lorenzo Mattia ha compiuto undici anni e in occasione dei festeggiamenti a Portofino, il padre ha voluto fargli un regalo speciale.

Il bambino è rimasto senza parole quando ha visto la sorpresa: una barca restaurata, con il suo nome. Immediatamente il piccolo è subito andato a fare un giro con il papà e la sorella Sofia Valentina. La mamma Silvia, invece, è rimasta al molo a scattare qualche foto.

“Tutta sua” ha commentato la conduttrice riguardo al regalo. Per la famiglia Berlusconi è stata una giornata davvero speciale ed il fantastico evento è stato ripreso e pubblicato sul settimanale Chi.

Sono molti a pensare che una barca per un bambino di dieci anni sia un dono molto grande, ma si sa Pier Silvio Berlusconi è sempre un passo avanti e non perde occasione di stupire la sua famiglia.

Silvia Toffanin è una donna fortunata sotto vari punti di vista, non solo per avere una famiglia speciale ma anche per le tante soddisfazioni professionali, frutto di tanto impegno e talento che l’hanno resa una conduttrice unica.

I fan non vedono l’ora che riparta la nuova edizione di “Verissimo” con tante novità e ospiti speciali. Per il momento però, la presentatrice si gode un periodo di pausa e relax.