“Simmetrica!” Margherita Vicario, scollatura profonda e pericolosa – FOTO

Margherita Vicario, sul web si mostra in maniera inedita: la mega scollatura profonda fa impazzire i fans ma scoppia la polemica dell’artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Margherita Vicario in questo periodo si sta molto dedicando al suo ultimo progetto discografico dal nome Bingo. Tra tour e promozioni tuttavia l’artista nei ritagli di tempo cerca di concedersi dei momenti di relax in Toscana e precisamente a Pisa. “Quanto la mi garba scrollare in mezzo ai campi. Teatro del Silenzio. Lajatico” ha scritto qualche giorno fa con una serie di foto e video che lasciano senza fiato.

Luoghi suggestivi, panorama da sogno…il sole bacia Margherita anche se il vento – lo si nota soprattutto nel video – fa svolazzare la folta chioma bicolore della Vicario.

Margherita Vicario, occhio alla scollatura profonda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Numerosi i commenti sia di affetto ma anche tante domande che riceve sotto ogni post la cantante, alcune delle quali ottengono la tanto ambita risposta. La Vicario in queste ultime foto si pone in una versione inedita; ormai abituati a vederla sempre sorridente, allegra e portatrice di serenità, qui l’espressione è decisamente diversa. Appare infatti crucciata in entrambe le foto. Il motivo è ben evidente, lo spiega lei stessa: “Quando finiscono i biglietti dei concerti: quel presentimento che diventa certezza che diventa imprecazione”.

Ecco svelato il motivo di questo bel faccino. In molti non hanno potuto a meno di notare la canotta lucida rosa indossata dalla Vicario con un’ampia scollatura tenuta così liberamente creando un risultato intenso ma per nulla volgare.

I fans, che la seguono sin dagli esordi non solo come cantante ma anche come attrice, chiedono all’artista di poter aumentare le date del suo Bingo Tour che attraverserà tutto lo stivale, da nord a sud…tappe anche sulle isole…ma non mancano le critiche:“Quando aspetti un concerto in Calabria e ancora niente” il disappunto di una fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

L’artista ama condividere sul web le varie fasi di Bingo: fatica, dedizione e cura nei dettagli che la rendono pertanto orgogliosa della musica prodotta.