Sonia Lorenzini, il micro slip lascia fuori il fondoschiena – FOTO

Sonia Lorenzini in spiaggia a concedersi dei momenti di relax insieme alla sua migliore amica. Fondoschiena in primo piano ed il web esplode.

Sonia Lorenzini, bellissima come sempre, aggiorna periodicamente il profilo social ed i fans – arrivati quasi al milione – ovviamente ringraziano per la splendida visione. Proprio ieri ha commentato con una frase ad effetto la foto pubblicata nel quale indossa un outfit squisitamente estivo e che suscita non poche piacevoli reazioni.

Un abito verde con una maxi apertura proprio lungo l’addome tanto da sembrare un set di due pezzi: top e gonna, quest’ultima lunga ma con spacco vertiginoso che lascia fuori la gamba creando un gioco di seduzione notevole.

Sonia Lorenzini, fondoschiena in primo piano: illegale

