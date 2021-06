Arisa ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui indossa un look estivo e ha uno sguardo misterioso che ha colpito i fan.

Sguardo enigmatico, capelli ricci e look estivo. Così Arisa è apparsa nell’ultimo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 851 mila follower.

La cantante ogni giorno pubblicata scatti di vita personale e professionale. Classe 1982 Rosalba Pippa, in arte Arisa, è di origini genovesi. Fin da piccolissima muove i primi passi nella musica partecipando a soli 4 anni a un concorso canoro. Nel corso degli anni continua a formarsi nel canto parallelamente agli studi per poi intraprendere lavori di ogni tipo. Da cameriera, a baby-sitter a parrucchiera, tanti i mestieri che Arisa ha sperimentato.

Il suo esordio risale al 2008 grazie alla vittoria di SanremoLab che le permette di accedere al Festival aggiudicandosi il primo posto nella categoria Proposte. Da lì la sua carriera prende il via portandola a incidere album di successo. Tantissime le canzoni diventate veri e proprio cult nella musica italiana. Accanto al percorso musicale, dallo scorso anno ha rivestito il ruolo di coach nella sezione canto in “Amici 20”. Amatissima dal pubblico, di recente ha lanciato un nuovo singolo.

Arisa sempre più bella ma lo sguardo misterioso confonde i fan

Indosso un top su toni del rosa, Arisa si è mostrata in versione estiva su Instagram. Abbronzata, nell’ultima foto pubblicata, mostra la capigliatura riccia raccolta in una coda laterale. Il look è impreziosito da gioielli color oro. Sguardo misterioso, lo scatto ha conquistato i fan che si sono scatenati tra like e commenti. “Sei una favola”, “Splendore”, “Meravigliosa creatura”, “Che incanto”, sono solo alcune dediche che si leggono sotto il post.

Non mancano tuttavia commenti meno entusiasti che sottolineano come la cantante abbia un’espressione laconica. Inoltre la sua didascalia al post ha preoccupato alcuni fan.

“Non ci si lega alle persone quando si è grandi. Comunque buongiorno”, le parole condivise da Arisa. Molti follower cercano di decifrare il messaggio.

“Sorridi principessa sei una favola”, “Non essere triste”, sono alcuni delle parole di sostegno rivolte alla cantante. Come sempre i fan di Arisa la supportano infondendole affetto e speranza.