Masterchef perde una figura storica. La tragica notizia ha lasciato tutti senza parole. La morte del concorrente considerato la “tigre” dello show è stata improvvisa.

Energia, combattività e grinta. Queste le caratteristiche dell’uomo considerato come la “trigre di Masterchef”. 49 anni, sposato, papà di tre figli adolescenti Paolo Armando ha perso la vita. Residente a Madonna dell’Olmo era un informatico attivo nel settore dei servizi informativi in provincia di Cuneo dal 2003 dove si occupava della gestione dei programmi interni degli uffici.

Impegnato nel sociale, tra le sue passioni vi era in particolare la cucina. Proprio l’amore per i fornelli lo aveva portato a diventare uno dei volti più noti del famoso programma di cucina. Nel format era diventato una stella facendosi conoscere a livello internazionale. Nello sgomento più totale oggi arriva la notizia della sua morte improvvisa.

Masterchef, si spegne la “tigre” dello show: decesso improvviso

Tutto il cast di Masterchef è in lutto per la perdita della sua “trigre“. Paolo Armando era così denominato per la sua caparbietà e la sua voglia di fare. Dopo essere arrivato alle semifinali della quarta edizione era diventato famoso al livello nazionale e internazionale. Testimonial in numerose iniziative culinarie aveva anche preso parte a corsi tra i fornelli.

La morte del 49 di Cuneo è stata improvvisa e non è ancora stato reso noto cosa abbia portato a spegnere la vita del cuoco. Sembra Armando si stato ritrovato morto ieri sera nella sua casa. Il cuoco lascia la moglie Paola e i figli Michela, 15 anni, Sara, 14 anni, Francesco, 8 anni, e la madre.

“Una grande perdita . Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”, le parole del Presidente della Provincia, Federico Borgna.