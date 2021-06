Un Posto al Sole: Michelangelo Tommaso si mostra sui social con i capelli cortissimi. Dunque Filippo Sartori subirà un intervento? Non ci resta che aspettare per scoprirlo

Michelangelo Tommaso ha dato, sicuramente senza volerlo, uno spoiler gigantesco di quello che vedremo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Come ben sappiamo tutti, Filippo Sartori ha vissuto dei momenti drammatici di recente: proprio quando in famiglia stavano respirando un po’ meglio grazie alla notizia della gravidanza di Serena, dopo una serie di mal di testa ricorrenti Filippo si è sentito male e gli è stato diagnosticato qualcosa di veramente molto brutto.

Un Posto al Sole, Michelangelo Tommaso cambio look per l’intervento

Filippo e Serena sono stati davvero male all’idea di affrontare tutto questo, ma hanno deciso di rimandare per pensare meglio a quale strategia usare per uscirne. Con una bambina piccola e un’altra che arriverà tra pochi mesi, Filippo ha davvero paura di morire e di non poter stare insieme alle sue donne. Per il momento la storyline è in standby, ma a giudicare dal cambio look di Michelangelo Tommaso – l’attore che interpreta Filippo – sta per succedere qualcosa. Infatti, dopo un breve periodo di assenza, Michelangelo è tornato a farsi vedere sui social con i capelli molto corti.

Insomma, non è difficile capire a cosa stiamo andando incontro. Lo stesso Michelangelo ha risposto alla curiosità dei suoi followers sui social promettendo che più avanti parleranno di questo cambio look ma che per il momento non può dire niente. Cosa succederà a Filippo?