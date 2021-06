Una nota coppia di “Uomini e donne” si è detta addio. Arrivano rivelazioni sulla rottura e su chi ha preso questa decisione.

Un amore nato negli studi di “Uomini e donne” è giunto al capolinea? Lo scorso ottobre avevano lasciato il format di Maria De Filippi mano nella mano e nel corso dei mesi si erano mostrati sempre più affiatati. A destare dubbi e perplessità sul loro legame è stata la loro recente misteriosa sparizione sui social.

Molti fan si sono chiesi in queste settimane se la loro scomparsa fosse legata a una possibile rottura. Una pista che ha trovato riscontro nella realtà. La coppia, composta da Jessica Antonini e Davide Lorusso, è scoppiata. Se i rumors su una possibile crisi tra i due era nell’aria, la notizia trova ora conferma. A fare chiarezza sulla la situazione è intervenuta Jessica.

Jessica Antonini: la verità sull’addio con Davide

Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono detti addio. La coppia nata a “Uomini e donne” lo scorso autunno è giunta al capolinea. A chiarire la situazione è stata Jessica stessa nelle storie di Instagram. L’ex tronista 29enne, modella e tatuatrice, si è appellata ai fan chiedendo di avere pazienza e di rispettare il momento buio.

“Parleremo di tutto. Faremo una bella diretta. Per ora, da settimane sto girando un po’, voglio distrarmi, godermi amici, mio figlio che ha bisogno ancora di più della mia presenza”, le parole della Antonini. L’ex tronista cinque anni fa ha dato alla luce Kevin.

In merito al rapporto con Davide ha rivelato al magazine ufficiale della trasmissione la grande rabbia per la chiusura della loro relazione.

“Mi sono fatta illusioni. Pensavo che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza valide motivazioni”, ha commentato nel rammarico la Antonini.

Jessica ha poi rivelato come solo a fine maggio era stata a casa dell’ex, sparito poi senza una valido motivo. Tra la tristezza, non manca la preoccupazione per suo figlio affezionatosi a Davide. Non resta che aspettare se quest’ultimo fornirà le sue argomentazioni e spiegherà le ragioni dietro il suo addio all’ex tronista.