“Uomini e Donne”, corteggiatrice confessa: “Dovevo fare come mi dicevano”

Un’ ex corteggiatrice ha confessato un dietro le quinte davvero insolito per “Uomini e Donne”. La ragazza sostiene: “Dovevo fare come mi dicevano”.

“Uomini e Donne” è il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi più seguito in assoluto, le vicende amorose tra i protagonisti e gli intrighi fanno gola al pubblico italiano.

Nel programma sono nate tante coppie, molte si sono sposate ed hanno creato una famiglia ed hanno avuto dei figli. Secondo alcuni però le store d’amore che nascono sotto le telecamere sono pilotate e quindi lo show di Maria De Filippi sarebbe una farsa.

Stanca di queste voci, un’ex corteggiatrice dice tutta la verità sulla vicenda.

“In studio mi dicevano cosa fare, non l’avrei mai detto”

Stanca delle dicerie l’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti racconta cosa accade durante le esterne. La donna confessa che durante il programma è sempre stata semplicemente Eugenia.

Il programma di Maria De Filippi è molto seguito, Eugenia ha sottolineato come sia tutto vero. Infatti la redazione le ha sempre detto di essere naturale e non un personaggio costruito. Gli amori nati tra un’esterna e l’altra sono veri come anche i sentimenti che i protagonisti vivono.

Eugenia sottolinea come la sua esperienza sia stata molto positiva e che proprio non ci sta a voler ascoltare dicerie false sul buon nome del programma.

La donna ha vissuto un percorso molto intenso e passionale con Massimiliano Mollicone, però Eugenia non fu una sua scelta. La ragazza è ritornata alla sua vita normale, segue le sue passioni, esce con gli amici e non è risentita dal triste epilogo che ha avuto la sua love story ad “Uomini e Donne”.

A rendere tutto unico e vero è Maria De Filippi, la padrona di casa è molto apprezzata dal pubblico italiano. Possiamo dire tranquillamente che è uno dei cavalli di razza di casa Mediaset. Presente in diversi periodi dell’anno i programmi della conduttrice non deludono mai.