La Ferragni ha condiviso una foto su instagram che la ritrae con indosso un look davvero mozzafiato per un evento speciale

Valentina Ferragni è meravigliosa su instagram nel suo ultimo scatto dove appare con una gonna lunga e trasparente di pizzo rosa e una camicetta bianca. Indossa poi tacchi a spillo e fascia per capelli firmati Christian Dior. La sfilata infatti è proprio del marchio di lusso e alta moda Dior. La sfilata si è tenuta ieri alle 20:30 nella bellissima città greca Athens. Nello stadio Pantheniac, una location suggestiva per una sfilata importante e rivoluzionaria.

Valentina Ferragni in prima fila alla sfilata di Dior

Ieri sera l’influencer è volata in Grecia per partecipare all’attesa sfilata di moda Dior. Si è tenuta nell’antico stadio di Athens. La scelta di questa location è significativa perché nel 1951 un gruppo di modelle della casa di moda ha posato per una serie di scatti con gli abiti firmati Dior, proprio in questa location. Con in lontananza i templi di Acropolis e il Parthenon. Sicuramente è stata una sfilata memorabile e in prima fila c’era lei, Valentina Ferragni pronta ad immortalare e condividere ogni istante della magica serata. Nelle stories infatti ha mostrato qualche look ispirato alla moda greca e ha scritto:”Innamorata di questi look”.

Oltretutto recentemente la bella Ferragni è stata in vacanza proprio in Grecia, a Santorini. Una delle mete più belle e suggestive della Grecia. Ha alloggiato in uno degli hotel più di lusso che ci siano Canaves Oia, Luxury Resorts and Villas. Un luogo incantevole dove sembra di vivere in un’altra dimensione. Come dice lei, un paradiso! Ovviamente insieme a lei c’era l’inseparabile fidanzato Luca Vezil con il quale a breve farà 8 anni di fidanzamento. Un tempo lunghissimo. Infatti lei ha dedicato una foto su instagram di loro due al tramonto scrivendo:”Quasi 8 anni di tramonti insieme”.

Poi però ha ripreso il fidanzato per non essere stato in grado di scattare una foto ideale per il suo profilo instagram. Doveva infatti vedersi il tramonto bellissimi di Santorini, ma nella foto appare tutto bianco. Vezil si è scusato promettendo di imparare a scattare foto migliori. “Imparerò a settare meglio in manuale promesso”.