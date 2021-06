“Io vorrei vincere te”, Melissa Satta delizia gli utenti con la sua proposta – FOTO

Melissa Satta ha deliziato gli utenti con una proposta imperdibile: lo scatto, pubblicato poche ore fa, ha già raccolto il pieno di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La rottura con Kevin Prince Boateng non sembra aver compromesso l’energia e la voglia di fare di Melissa Satta. Al contrario, l’ex velina di “Striscia la Notizia” si mostra più in forma che mai, anche in virtù del periodo particolarmente produttivo che sta vivendo nell’ambito lavorativo. La Satta è infatti la testimonial di vari marchi e brand, che non potrebbero rinunciare per nulla al mondo alla popolarità della modella.

Bellissima, sensuale e sicura di sé, anche quest’oggi la Satta ha condiviso uno scatto destinato a rimanere ben impresso nella memoria degli utenti. L’outfit è esplosivo, ma la proposta avanzata dall’ex velina lo è ancora di più: i fan sono capitolati.

NON PERDERTI ANCHE —> Benedetta Rossi, mai vista così: la FOTOGALLERY lascia i fan di sasso

“Io vorrei vincere te”, Melissa Satta delizia gli utenti con una FOTO da urlo

Per vederla, vai su Successivo