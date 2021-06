Diletta Leotta ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. I fan rimangono colpiti dal suo fascino.

Biondissima, sorridente e radiosa. Così Diletta Leotta si è mostrata nell’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, seguita da ben 7 milioni di follower. La conduttrice televisiva e radiofonica, specializzata in programmi sportivi, è molto amata dal pubblico. Volto del canale DAZN, classe 1991, è nota per la sua bellezza e il suo talento. Dopo il debutto come modella, ha partecipato a Miss Italia, è entrata nel mondo televisivo, da sempre sua grande aspirazioni, diventando conduttrice.

Laureata in Giurisprudenza, inoltre è una grande appassionata di sport allenandosi quotidianamente con intensi workout tra fitness, corsa e boxe. Questa la formula del suo fisico incredibile.

Diletta Leotta: la bellezza spiazza i fan

