Alberto Matano, è pazza di lui: arriva la dichiarazione sui social

Il giornalista e conduttore de ”La Vita in diretta” è rimasto lusingato da un complimento della nota showgirl e ha risposto così.

Alberto Matano è uno dei giornalisti più amati della televisione italiana, ormai da due anni al timone de ”La vita in diretta”, programma di punta della rete ammiraglia del servizio pubblico.

Il conduttore attraverso temi di cronaca e intrattenimento fa compagnia al pubblico che lo segue ogni pomeriggio e oltre ad essere un ottimo professionista è anche un uomo affascinante e questo l’ha notato anche una sua collega.

Si tratta di una famosa showgirl che è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del ”Grande Fratello Vip”.

Parliamo di Stefania Orlando che si è lasciata andare a un complimento lusinghiero.

Il commento della showgirl spiazza

La bella Stefania è spesso ospite del salotto de ”La vita in diretta” dove Alberto Matano la invita per commentare con lei alcune notizie.

“Oggi Alberto è particolarmente bello” ha detto ai suoi followers Stefania Orlando in una storia su Instagram.

La risposta di Alberto Matano non si è fatta attendere e ha risposto: “Perché si avvicina la fine”, riferendosi alla conclusione del programma che per lui significa vacanze.

”La vita in diretta” terminerà, infatti, il 28 giugno e Alberto Matano lascerà il posto a Roberta Capua e Gianluca Semprini che si occuperanno del contenitore estivo di intrattenimento e cronaca.