Alessia Macari, il bikini della showgirl non contiene le curve esplosive. Lo scatto su Instagram manda i fan in estasi, lo zoom è inevitabile

Emblema della bellezza mediterranea, Alessia Macari continua ad incantare il web con scatti ad alto tasso di sensualità. Curve esplosive, capelli scuri, sguardo profondo, le caratteristiche che la contraddistinguono non passano certo inosservate. Tali da farsi notare da un talent scout, opportunità che le permette di affacciarsi al mondo della televisione.

Indimenticabile nel quiz televisivo “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis, dove ha vestito i panni della “Ciociara“, ruolo che non si discosta dalle origini laziali dell’influencer, nata però a Dublino. Apprezzata al punto da trasformarsi in un ulteriore trampolino di lancio, che determina la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, vincendo addirittura l’edizione.

Notorietà che si rispecchia sul suo profilo Instagram, dove sta per sfiorare la cifra di un milione di followers, che bramano i suoi scatti provocanti. Soprattutto con l’arrivo dell’estate, stagione che prevede look decisamente più succinti, soprattutto in occasioni di vacanza in luoghi da sogno. In questo caso si tratta di un bikini decisamente insufficiente a contenere le sue forme, che mandano il web in tilt.

Alessia Macari, visione paradisiaca

In viaggio alle Maldive con il marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche dell’Ascoli, attualmente in prestito al Benevento, Alessia Macari condivide su Instagram scatti della sua imperdibile vacanza. Tra effusioni bollenti e in location mozzafiato scoppia l’amore, ma soprattutto la sua incontenibile bellezza.

L’ultima immagine postata su Instagram è l’apoteosi della sensualità, dove in un panorama paradisiaco composto dal cielo azzurro che si specchia sul mare, sfoggia un bikini bianco in tinta con le nuvole che fanno da sfondo. Il colore spicca sulla sua spettacolare abbronzatura, ma ciò che si fa meglio notare è senza dubbio l’incredibile silhouette.

Snella e tonica, esibisce le curve da capogiro che la contraddistinguono, in particolare il lato A che il modello a triangolo del top evidenzia senza pietà dei fan, che restano pietrificati da tale visione: “Magnifica“, “Sublime“, “Anche io ho zommato” sono i commenti che suscita il post.

Il milione di followers è assicurato, ma l’obiettivo potrebbe essere ampiamente superato dall’influencer, che continua a stregare il web con la sua bellezza.