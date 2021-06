Alessia Marcuzzi in barca mette in mostra il fisico: follia pura – FOTO

Alessia Marcuzzi, bellissima in barca. Il fisico scolpito in mostra fa sognare il web. Follia pura, i fans sono in delirio.

Con i suoi oltre 5 milioni di followers, Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più seguite sui social. Bellezza, solarità e non solo…la Marcuzzi è una veterana della televisione e riesce con estrema naturalezza ad accaparrarsi le simpatie del pubblico. Ma Alessia è anche un’imprenditrice e dai suoi brand sta ricevendo dei momenti di pura soddisfazione, i prodotti sono molto richiesti.

Per la Marcuzzi gli anni sembrano non passare mai: questo scatto lo dimostra chiaramente dove davanti allo specchio si concede un selfie che la ritrae a figura intera mostrando un fisico da urlo ed un outfit di tendenza.

Alessia Marcuzzi, scatto folle in barca: meravigliosa

“Alla follia” scrive Alessia Marcuzzi accanto al suo ultimo post che la ritrae in barca e con un sorriso contagioso. Quello che non passa inosservato è sicuramente il fisico asciutto della conduttrice. Un bikini bordeaux striminzito, lo slip a laccetti e a vita bassa che accentua la silhouette della Marcuzzi.

Anche in questo caso non è mancato il solito commento da parte dei curiosoni del web: “C’è chi ha zoomato…e chi mente” in effetti la bellezza travolgente invoglia i fans a contemplarne ogni angolo. Numerose le storie postate dalla Marcuzzi, video che la vedono impegnata in balletti divertenti in compagnia della figlia, Mia.

E poi non mancano i video dedicati ai suoi prodotti, rispettivamente pochette e solari. L’aria che si respira è davvero gioiosa, attimi di buonumore bellissimi da vedere.

Non tutti però apprezzano questo clima festoso, un’utente infatti scrive: “Pensate invece a chi non può farsele le vacanze” da cui ne è scaturito un vero e proprio dibattito. Tutti i fans schierati per difendere la Marcuzzi la quale sul punto non si pronuncia e lascia scorrere.