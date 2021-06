Amadeus: notizia bomba! Dopo Sanremo la conduzione più ambita

Amadeus. Il presentatore è stato patron delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. A quanto pare è in pole position per un altro impegno prestigioso

Durante la conferenza stampa conclusiva dell’ultimo Festival di Sanremo, il conduttore Amadeus è stato categorico. Non tornerà nel 2022 per segnare una tripletta e prendere le redini della kermesse canora per il terzo anno di fila.

Nonostante la dirigenza RAI lasci le porte ancora spalancate, difficilmente il presentatore tornerà sulla sua decisione. Dopo il prestigioso evento musicale, il più seguito e amato dagli italiani, è tornato alla routine. É stato, infatti, padrone di casa ne “I soliti ignoti”, in un’insolita versione dedicata ai personaggi celebri e con montepremi messi a disposizione per cause benefiche.

Tuttavia, adesso si profila una nuova avventura televisiva di altissimo profilo per Amadeus, un’occasione assolutamente unica, difficilmente ripetibile, e ambita da tutti i suoi colleghi. Di cosa si tratta?

Amadeus, nome papabile per un evento straordinario

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha portato bene alla giovane band dei Maneskin, arrivata in prima posizione. Grazie alla vittoria nella competizione musicale nella città ligure, ha avuto il via libera per partecipare all’ “Eurovision Song Contest”. Damiano David e compagni si sono imposti anche a Rotterdam dove hanno surclassato gli altri concorrenti in campo internazionale.

I Maneskin portano altissima la bandiera italiana e, grazie a loro, la prossima edizione della gara si terrà nel nostro paese. Significa che spetterà alle compagini televisive nostrane allestire uno spettacolo di tutto rispetto che sarà seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

Il Festival di Sanremo ha portato fortuna alla band romana ma anche al presentatore. É trapelata, infatti, la notizia che Amadeus è in pole position come prossimo conduttore dell’ “Eurovision Song Contest 2022”.

La notizia troverà conferma nelle prossime settimane. Unica “pecca”, se così vogliamo chiamarla, riguarda l’internazionalità dello show che dovrà essere presentato interamente in lingua inglese, non parlata benissimo dal simpatico personaggio di Ravenna.

Il pubblico aveva suggerito il nome di Alessandro Cattelan che, non solo padroneggia l’idioma straniero, ma ha una vasta esperienza in campo musicale dopo l’esperienza a MTV e dieci stagioni a “X-Factor”.

Altri papabili nomi, tutti assolutamente validi, sono Victoria Cabello, Ema Stockholma, Milly Carlucci, Federico Russo, Mika e addirittura una sempre verde Raffaella Carrà.