Anna Tatangelo ancora una volta fa alzare la temperatura su Instagram. Nuova foto e fan incontenibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Tutti pazzi per la nuova Anna Tatangelo. La cantante di Sora sta vivendo un periodo magico. Sul fronte lavorativo ormai è inarrestabile.

Ha ritrovato la sua strada grazie ad un soul tutto diverso, dinamiche ed armonie innovative con proposte accattivanti, da sola, come in compagnia. Dallo scorso anno diversi, infatti, sono stati i featuring che l’ex di Gigi D’Alessio ha sfornato. L’ultimo è con la giovanissima rapper Beba che Lady Tata ha scelto per il suo ultimo singolo “Sangria”.

Due bombe sexy, due voci diverse che si uniscono ed una sonorità che sta già facendo ballare mezza Italia. E così arrivano anche nuovi scatti per i fan di Instagram. Gli ultimi fanno ribollire il sangue.

TI POTREBBE INTERESSAN ANCHE –> “Che schianto” Giusy Ferreri è meravigliosa: un’eleganza senza freni – FOTO

Anna Tatangelo in versione cowgirl: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA TATANGELO IN STRADA VAI SU SUCCESSIVO