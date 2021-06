Annalisa ha regalato l’ennesimo scatto illegale sui social network: la cantante è sempre più irresistibile.

C’è una cantante che sta facendo sognare tutti i suoi followers su Instagram. Il suo nome? Annalisa. La Scarrone, infatti, riesce a stupire gli ammiratori con ogni singolo scatto che piazza sul web. I fans attendono con trepidazione l’arrivo del tour estivo. La nativa di Savona ha già annunciato le date: si partirà il prossimo 24 giugno a Roma. Sul palco la splendida cantante presenterà le canzoni di ‘Nuda10’.

Annalisa, poco fa, ha condiviso uno scatto non legale su Instagram. La 35enne è comodamente seduta sul divano: ciò che colpisce il cuore degli ammiratori è sicuramente la posa. Come se non bastasse, l'”outfit” scelto per l’occasione è decisamente sconvolgente.

Annalisa non è legale: stivali, slip e camicia sul divano

Annalisa ha sorpreso i suoi followers piazzando sul web una fotografia devastante. La cantante è sul divano e ha un Chupa Chups vicino alle sue splendide labbra. La posa esagerata manda in subbuglio il web. La ligure ha ai piedi degli stivali favolosi. I pantaloni sembrano non esserci.

Le sue magnifiche gambe sono infatti scoperte e conquistano subito l’attenzione dei seguaci. “Movimento che più lento non si può”, ha scritto nella didascalia usando anche alcuni hashtag come Vibrazioni d’Estate (#summervibes) e #Nuda10 (il suo album). Le parole scritte da un utente tra i commenti riassumono al meglio lo scatto. “Non sei legale”, si legge. Immancabili i tantissimi apprezzamenti e gli elogi per una delle cantanti più amate e seguite d’Italia.

La Scarrone è dotata di un fisico paradisiaco. Qualche giorno fa, la classe 1985 condivise online una fotografia in cui aveva una magliettina che scopriva totalmente il suo ventre. Non è mancato anche lo scatto in cui sembra una sirena con addosso un costumino di colore bianco.