“Strepitosa”, Antonella Mosetti in slip, posteriore monumentale: illegale – FOTO

Un’incontenibile Antonella Mosetti strapazza il cuore indolenzito dei fan e dà il via allo spettacolo: monumentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🏠🤱🏻🐶🐴☀️♥️🔒 (@antonellamosetti)

Una posa superlativa ai limiti della ragione per Antonella Mosetti, la showgirl più apprezzata del momento nel panorama social.

Il tempo si arresta tutto ad un tratto, mentre l’ex velina di “Non è La Rai” non passa inosservata in uno scatto che accende l’entusiasmo dei bagnanti. La showgirl romana si trova sulla spiaggia a godersi il mare, il sole e un po’ di abbronzatura.

Il giusto compromesso per una giornata all’insegna del caldo rovente, come la temperatura attorno a sè, che si innalza d’improvviso creando un vortice di inattesa sensualità.

Non è la prima volta che si mostra raggiante e senza freni la bella Antonella, schietta e sincera con se stessa e con gli altri. Reduce dal successo nei salotti più gossip della rete ammiraglia Mediaset ha sempre fatto valere le sue idee di pensiero, dimostrando di non avere “scheletri nell’armadio”

Antonella Mosetti sexy in spiaggia attira i paparazzi

