“Che posa volgare”, Barbara D’Urso fa il pieno di critiche su Instagram – FOTO

Poco fa Barbara D’Urso ha pubblicato una tripletta di scatti che hanno ricevuto una valanga di critiche per la posa, a detta dei follower, molto “volgare”: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Barbarella nazionale“ condivide tre scatti per pubblicizzare delle scarpe espadrillas molto carine, d’altronde, ma a colpire non sono state loro bensì la posa, a detta di molti follower, molto “volgare“. Barbara D’Urso è solo seduta per terra con la schiena appoggiata a una parete e tiene le gambe aperte in atteggiamento sportivo e casual così come, molto probabilmente, ha consigliato il fotografo delle foto per la reclame delle espadrillas che sta pubblicizzando. Apriti cielo: la maggior parte dei fan ha commentato in maniera odiosa e pungente e altri senza celare il loro disappunto.

Qualcuno di vedute all’antica ha scritto: “Sei abituata a tenere le gambe aperte si vede ma fai un po’ la seria io non so dove vuoi arrivare ma smettila comportati da donna”, in un italiano molto improbabile. Qualcun altro ha affermato soltanto: “Che posa volgare”. Un tripudio di critiche per il personaggio televisivo che, per fortuna, ha anche persone che la ammirano e ne apprezzano il lavoro e lo stile nonché la bellezza.

Barbara D’Urso, le tre foto che hanno scatenato il putiferio tra i follower

