Elena Santarelli ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha mostrato il fisico da urlo. Subito è boom di like e commenti.

Fisico statuario, bellezza luminosa e fascino a non finire. Elena Santarelli ha condiviso un nuovo post in cui si è mostrata dalla spiaggia radiosa come non mai.

Classe 1981, attrice, showgirl e conduttrice, Elena è molto amata dal pubblico. Nata a Latina, ha esordito nel mondo dello spettacolo sfilando per noti stilisti italiani per poi diventare conosciuta in tutta Italia con la partecipazione come valletta a “L’Eredità” e di seguito a “L’Isola dei Famosi”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è stata sposata con il calciatore Bernardo Corradi per poi legarsi al suo attuale fidanzato Andrea con cui ha convogliato a nozze dando poi alla luce a Greta e Giacomo. Quest’ultimo si è ammalato nel 2017 di una grave malattia per poi, dopo una lunga lotta, guarire nel 2019. Una dramma che ha portato la showgirl a scrivere il libro dal titolo “Una mamma sa”.

Elena Santarelli: il fisico statuario fa impazzire

