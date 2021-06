“Beautiful”, anticipazioni puntata 20 giugno: tempo di partenze

Beautiful, anticipazioni 20 giugno: Shauna è pronta a lasciare Los Angeles, ma qualcosa potrebbe farle cambiare idea.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna rifiutarsi di far vedere a Ridge il video del bacio tra Brooke e Bill. Nonostante sapesse che il filmato potrebbe incastrare la Logan, la Fulton non ha voluto far soffrire lo stilista ed ha dunque deciso di cancellare il video. Non sa che Quinn è riuscita ad inviarlo al proprio cellulare e, da lì, alla cornice digitale di casa Forrester. Peccato che Brooke abbia scoperto tutto e sia intenzionata a far naufragare i suoi piani. La Logan ha infatti deciso di affrontare Quinn, giurandole di raccontare il suo tradimento a Ridge in prima persona. Così facendo potrà spiegare al marito di aver avuto semplicemente un momento di debolezza ed al contempo metterà in cattiva luce Quinn per averla ricattata.

Beautiful, anticipazioni 20 giugno: Brooke affronta Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna si preparerà a lasciare Los Angeles. La Fulton non riesce ad immaginare di continuare a vivere in un posto in cui l’uomo che ama sta con un’altra. Il rapido evolversi delle cose, tuttavia, potrebbe farle cambiare idea. La festa a casa Forrester infatti si avvicina e Brooke potrebbe non essere in grado di parlare con Ridge prima che lo faccia Quinn. Se così fosse, il matrimonio tra il Forrester e la Logan potrebbe definitivamente naufragare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Sally continuerà a mentire a Wyatt sulle sue condizioni di salute. Anche la sua bugia, tuttavia, potrebbe presto venire a galla.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 20 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.