E’ una giornata davvero speciale per Anna Foglietta che si mostra in ottima compagnia in vista del suo nuovo progetto cinematografico.

E’ una giornata davvero importante per l’attrice, classe 1979, Anna Foglietta. A solo un giorno di distanza dalla messa in onda del primo appuntamento firmato Sky di “Alfredino – Una storia italiana“, toccante progetto cinematografico composto da due puntate (21 e 28 giugno, ore 21.15 su Sky Cinema Uno), in cui Anna reciterà nelle vesti di Franca Rampi ed al fianco dell’attore Luca Angeletti, nei panni invece del papà del piccolo Afredino, l’attrice sente di voler condividere con il suo pubblico una dedica a cuore aperto.

Anna Foglietta in dolce compagnia: “Belli fuori ma, soprattutto, dentro…”

In occasione dell’undicesimo anniversario del loro matrimonio, oggi 19 giugno, Anna si cimenta in una semplice dedica ma piena di significato sul suo profilo Instagram. “Felice anniversario amore mio…“, scrive l’attrice rivolgendosi al suo compagno di una vita Paolo Sopranzetti, ricordando quel lontano nel tempo ma vicino nei sentimenti 2010. “A te che mi inviti sempre a guardare dove io non vedo“.

La coppia è legata indissolubilmente fin da quanto i loro sogni erano quelli di due liceali. Anna ed il marito, di cui non si sa molto se non l’affetto che lo lega alla celebre attrice romana, appaiono in questo scatto luminoso pubblicato da lei stessa soltanto sette ore fa. Le risposte degli amici e colleghi non tarderanno ad arrivare, enfatizzando ancor di più la speciale occasione. Anna, che nella seconda istantanea aveva deciso di pubblicare un estratto del poeta e saggista, Franco Arminio, appare riceverli con indiscussa gioia.

Ad aggiungersi ai festeggiamenti tramite commento vi saranno l’attrice Vittoria Puccini, con una lunga serie di cuoricini, Cristiana Capotondi, Andrea Bosca, e anche il noto Stefano Fresi, che interverrà con: “Quanto siete belli e quanto bene vi voglio“. Infine, una loro fan scriverà: “Siete belli fuori ma, soprattutto, dentro…“. Una gioia dunque, per “Paolo&Anna”, che questa volta si dimostra essere con la G maiuscola.