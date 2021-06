Carlo Conti, clamoroso retroscena: “Mi sono rotto una gamba”: i dettagli

Spunta un clamoroso retroscena che riguarda il noto conduttore Carlo Conti, che ha raccontato un episodio spiacevole vissuto qualche tempo fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti è stato vittima di uno spiacevole incidente che lo ha visto protagonista “qualche” anno fa. I fatti risalgono ai tempi dell’esame di maturità del famoso e amatissimo conduttore di “Tale e Quale Show”, solo per citare uno dei favolosi programmi, che lo vedono al timone dei giochi. In questi giorni si stanno svolgendo gli esami di Stato e per molti studenti arriva quindi la prova finale, che rimane sempre nel cuore di ogni persona.

Molte celebrità hanno raccontato una particolarità del loro giorno degli esami finali, compreso Amadeus (il presentatore de “I soliti ignoti” fece una promessa alla Commissione). Conti ha raccontato una storia incredibile a proposito della sua maturità in una lunga intervista a “La Repubblica”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Lutto a “Uomini e Donne”, le ultime parole sui social: “Non ce la faccio più”

Carlo Conti, l’episodio sgradevole dell’incidente prima degli esami di maturità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Lo chef de “La prova del cuoco” cambia sesso: oggi è una donna bellissima – FOTO

Il noto conduttore toscano ha raccontato quindi al giornale lo sgradevole episodio con queste parole: “Mi presentai all’esame in barella e in ambulanza perché mi ruppi una gamba pochi giorni prima”. Ma l’ambulanza per fortuna arrivò giusto in tempo, gli esami stavo iniziando e lui si presentò proprio accompagnato dai sanitari del 118. Un giorno importante per la vita di tutti i maturandi che rischiava di trasformarsi in un brutto ricordo con la conseguente bocciatura per non essersi presentato per Conti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Ma per fortuna tutto andò per il verso giusto e, seppure con una gamba rotta e quindi con l’ ausilio delle stampelle, il presentatore svolse regolarmente i suoi esami di Stato. Tutto è bene quel finisce bene e per il noto e amato conduttore è filato tutto liscio, o quasi, visto che comunque ha rimediato una gamba rotta.