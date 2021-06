Chiara Ferragni una potenza, boss di se stessa al 100%: svolta incredibile

Chiara Ferragni ha acquistato il pieno controllo della sua società. Un altro traguardo per l’influencer più famosa d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Social, scatti e successo. Chiara Ferragni, 34 anni di Cremona, ha centrato un altro ambizioso obiettivo. Partita dieci anni fa dal blog “The Blonde Salad” è diventata l’influencer italiana più conosciuta al mondo. La sua presenza sui social network non solo ha dato il via alla professione di influencer, ma le ha anche permesso di creare un vero e proprio impero.

Dalla partecipazione a numerosissime campagne pubblicitarie, al lancio del suo brand di abiti, al suo ingresso nel cda del gruppo Tod’s, tanti i risultati raggiunti dalla 34enne.

A tutto questo si unisce un nuovo successo imprenditoriale che la vede acquisire totalmente la società TBS Crew s.r.l, fondata nel 2009, che gestisce “The Blonde Saland” e tutte le attività connesse.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Una fiaba”: Chiara Ferragni e Fedez a Portofino, il weekend più romantico – FOTO

Chiara Ferragni: ennesimo traguardo imprenditoriale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “I tuoi occhi brillano”: Alessia Prete, lo sguardo che ti fulmina. Sublime – FOTO

“Sono felice di essere al 100% capo di me stessa”, le parole condivise sui social da Chiara Ferragni a seguito dall’acquisto della totalità di Tbs Crew Srl. Dal 45%, l’imprenditrice digitale è passata a detenere completamente la società che gestisce il suo magazine internazionale, vetrina per 40 brand, le sue strategie digitali e i servizi volti alle consulenze di digital marketing.

Se in passato la cremonese era ceo e presidente dalla società ora diventa titolare della proprietà. Non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione ma da quanto emerso sembra che le quote siano state cedue a seguito di un accorso con la Esuriens, società delle famiglie Morgese e Barindelli.

Un grande traguardo che si unisce a tutti quelli raggiunti negli scorsi anni. La moglie di Fedez, mamma di Leone e Vittoria, è infatti anche amministratore delegato di Serenipity, realtà che si occupa della sua linea di abbigliamento. Di recente inoltre l’influencer ha aperto, in collaborazione con Nespresso, un suo temporary bar nel cuore di Milano.

Chiara non smette mai di stupire conquistando i fan con la sua caparbietà e la sua capacità di dare vita a progetti sempre nuovi. Talmente tanti che la Ferragni è solita fare delle liste in merito alle sue aspirazioni, come racconta lei stessa in una puntata passata di “Muschio Selvaggio”, il podcast realizzato da Fedez in collaborazione con lo youtuber Luis e suo fratello Martin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Durante la puntata, oltre a svelare il suo mind-set volto alla positività e alla fiducia in se stessa, ha raccontato come spesso abbia visualizzato e sognato per anni i progetti diventati poi oggi realtà.