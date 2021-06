Dopo cinque settimane Sangiovanni perde la prima posizione della classifica FIMI: “Malibù” non è il singolo più venduto e ascoltato della settimana, ecco chi ha preso il suo posto

Dopo il grande successo ottenuto ad Amici il giovane Sangiovanni continua a far ballare con il singolo “Malibù“, con il quale ha continuato a sbaragliare la concorrenza nelle scorse settimane. Il brano contenuto nel suo EP di debutto è rimasto fisso al primo posto della classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) per più di un mese. Ma ora, con l’arrivo dei singoli estivi, ha dovuto fare i conti con un trio inarrestabile che ha debuttato in prima posizione declassando “Malibù” al secondo posto.

Classifica FIMI: il singolo più venduto e ascoltato della settimana

Come ogni settimana la classifica FIMI ha pubblicato i dati relativi alle vendite degli album e dei singoli. Al primo posto dei brani più venduti e ascoltati debutta il singo

lo che sta spopolando in radio e sul web. Si tratta di “Mille“, nato dalla collaborazione tra Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Il brano ha tutte le potenzialità per diventare un vero tormentone di questa estate e i risultati della prima settimana ne sono una prova. Al secondo posto scende “Malibù” di Sangiovanni mentre al terzo resta fisso un altro ex allievo dell’ultima edizione di Amici, Aka7even con “Loca“.

Grande felicità per Fedez, Lauro e Berti che hanno festeggiato sui social il risultato. “Numeri uno! Grazie Achille e Orietta, vi voglio bene“, scrive Fedez pubblicando la classifica FIMI che li vede in testa. Il video musicale del singolo ha già superato di gran lunga le 5 milioni di visualizzazioni, dando prova di quanto stia spopolando la canzone.

La competizione nelle prossime settimane si farà sempre più spietata, vista l’uscita dei numerosi singoli estivi avvenuta in questi ultimi giorni. Ma se Sangiovanni perde la vetta della classifica dei brani più ascoltati riacquista quella degli album, tornando al primo posto con il suo omonimo EP.

Debutta alla seconda posizione Mahmood con il nuovo album “Ghettolimpo” mentre risalgono al terzo posto gli artisti del momento, vincitori dell’Eurovision 2021, i Maneskin con il loro “Teatro D’Ira, vol I“.

Questi i risultati dell’ultima settimana appena trascorsa, ma la gara per aggiudicarsi il titolo di tormentone è appena iniziata. Chi la spunterà?