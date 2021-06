“Anche vestita così sei strepitosa”, Claudia Ruggeri: tutto stretto ed è ancora più bella – FOTO

Claudia Ruggeri ha condiviso due foto bellissime in tenera compagnia, scattate d qualcuno mentre si trova su un autogrill dell’autostrada Napoli-Roma

La bella Claudia Ruggeri ha pubblicato poco fa una doppietta di scatti mentre è sull’autostrada Napoli-Roma in tenera compagnia. È infatti appoggiata a quella che probabilmente è l’auto su cui viaggia e tiene al guinzaglio un dolce cagnolino beige di piccola taglia. I suoi fan sono rimasti entusiasti di cotanto splendore che hanno commentato con frasi d’affetto e amore il suo post su Instagram.

In poco tempo sono arrivati tanti commenti per la ‘Bonas‘ di “Avanti un altro”, come quello di un utente che scrive: “Tutto quello che indossi viene valorizzato al mille per mille bellezza unica” o come un altra persona che afferma: “La migliore in tutto, sempre, favolosa“. Commenti che di sicuro fanno piacere anche a lei come a chiunque li ricevesse.

Claudia Ruggeri, le due foto che mandano in tilt i follower su Instagram

