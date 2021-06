La conduttrice di ”Ciao Maschio” ha pubblicato uno scatto che ha fatto il giro del web, di celeste è senza dubbio incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha acceso il web con uno dei suoi scatti dove in primo piano mostra la sua bellezza e il suo fascino.

Campano doc, l’ex deputata di Forza Italia oggi è una conduttrice a tutti gli effetti e si sta facendo sempre più spazio nel mondo della televisione.

E’ stata la Rai a darle fiducia con la conduzione di un programma tutto suo che è andato in onda sul secondo canale per oltre dieci puntate ogni sera, in seconda serata.

Trasmissione dove ospitava tre uomini del mondo dello spettacolo e della politica facendogli domande dove si svelavano nel privato.

Una mise impeccabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Ditemi che è sabato sera senza dirmi che a cena mangeremo una pizza”, scrive nel suo ultimo post pubblicato dove indossa un completo celeste che fa colpo sui suoi followers.

Tantissimi sono i commenti di appezzamento e c’è chi le fa notare cosa avrebbe fatto in questo sabato sera: “Avrei aspettato ‘ciao maschio’… ritorna…”.

Un messaggio che sicuramente non può che averle fatto piacere, considerando il grande amore e l’impegno che ha investito nella trasmissione che le ha aperto le porte del mondo della televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

E in molti credono che questo sia solo l’inizio della sua carriera televisiva.