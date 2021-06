“Sei stupenda”. Dayane Mello abito blu e gambe mozzafiato – FOTO

Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello continua a far impazzire i suoi numerosi followers su Instagram. La modella brasiliana è arrivata in Italia anni fa ma è stato il Grande Fratello Vip il trampolino di lancio del suo successo in televisione. Infatti, nonostante fosse già molto nota sui social, è stata la casa più spiata d’Italia a darle modo di mettersi in una vetrina che le ha permesso di diventare conosciuta e così tanto amata da parte dei telespettatori.

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Uscita dalla casa, dove Dayane ha avuto modo di coltivare tantissime amicizie, è tornata alla sua vita di sempre e a sua figlia Sofia che l’ha aspettata per sei lunghi mesi a braccia aperte. Il programma anche se è finito però se lo porta ancora dentro oggi, e ieri infatti ha trascorso una piacevolissima serata con gli ex concorrenti del gioco ad una festa organizzata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in occasione dell’uscita del singolo “L’estate più calda“. Insieme a Rosalinda e le persone conosciute tra le mura di quel reality, ha bevuto qualcosa e si è divertita trascorrendo qualche ora di serenità dopo il brutto periodo che ha vissuto prima per la morte di suo fratello avvenuta a febbraio e poi quella di sua madre avvenuta di recente.

Dayane intanto ha pubblicato uno scatto su Instagram di lei con un abito blu, elegantemente seduta su un divano. Bella da togliere il fiato, ha raggiunto tantissimi likes e tantissimi commenti di apprezzamento da parte dei suoi fans.