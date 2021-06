Eleonora Daniele querelata, sul finire della trasmissione la presentatrice e il suo programma devono risolvere una bella grana

Eleonora Daniele oggi è una delle conduttrici più amate. Il suo modo asciutto, semplice e confidenziale piace al pubblico a casa che la premia continuamente con ottimi ascolti.

Ormai si è giunti quasi alla fine con il suo “Storie italiane”, il programma di informazione che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 del mattino su Rai 1. Per la giornalista è rimasta in palinsesto l’ultima settimana di programmazione e poi anche lei andrà in ferie.

Eppure sul finire di stagione, Eleonora Daniele deve avere risolvere una bella grana. Guai in vista per lei e il suo programma che hanno ricevuto una querela.

Eleonora Daniele querelata, ecco cosa è successo

Eleonora Daniele e il suo programma “Storie Italiane” sono stati querelati. Il motivo scatenante riguarda il caso di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa da Mazzara del Vallo ormai 17 anni fa. Da quando le indagini su di lei sono state riaperte, tutti i programmi si sono occupati della vicenda. La Daniele e la sua trasmissione non sono stati da meno, anzi, spesso hanno lanciato anche delle esclusive.

In questi giorni però è arrivata alla redazione una querela da parte del fratello di Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, compagno di Piera Maggio e padre naturale di Denise. La donna, lo ricordiamo, è anche la madre di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise che era stata indagata e processata per sequestro di persona ed infine assolta in via definitiva.

Secondo il fratello di Anna Corna, Marcello, Eleonora Daniele nel corso della sua trasmissione avrebbe raccontato una versione dei fatti che non combacia con la realtà, definita, dall’uomo, diffamante. Secondo Corona, infatti, “Storie italiane” lo ha tirato in ballo nella vicenda di Denise nonostante lui ne sia completamente estraneo.

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, Marcello Corona, assistito dall’avvocato Mariella Martinciglio, avrebbe proceduto per vie legali.

Pare, inoltre, che abbia chiesto di “non trattare e divulgare i propri dati personali identificativi e di non diffondere fatti non veritieri e diffamanti” provvedendo alla rettifica.