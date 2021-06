Eleonora Giorgi, la vedova Rizzoli la spara grossa: “Non l’avevo mai detto”

Dopo anni spuntano retroscena sul matrimonio tra Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, pesanti accuse per l’attrice: ecco di cosa si tratta

Eleonora Giorgi è un’attrice e regista italiana che con la sua bellezza e talento ha conquistato una grande fetta del pubblico a livello internazionale. Non solo, ha rubato il cuore di molti uomini che le hanno fatto la corte fin dagli anni settanta.

Uno tra questi l’editore Angelo Rizzoli, il suo primo marito con il quale ebbe anche un figlio, Andrea. Tra i due ci fu una bella e intensa storia d’amore finita però con un divorzio.

GUARDA QUI>>>“Belve”. La confessione sconvolgente di Asia Argento: “L’ho fatto parecchie volte”

Eleonora Giorgi: le accuse da parte di Melania Rizzoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial)

GUARDA QUI>>>“Misericordia”. Wanda Nara incontenibile. La FOTO in piscina non è per deboli di cuore

Angelo Rizzoli dopo il matrimonio finito male con Eleonora Giorgi, si è risposato con Melania De Nichilo. La donna è poi rimasta vedova e in un’intervista a le “Belve” ha rivelato qual è il rapporto con l’attrice.

Ha spiegato che non si conoscono neppure, non hanno mai parlato e non si sono mai viste perché il marito all’epoca chiese l’annullamento del matrimonio. Per Rizzoli la Giorgi ebbe un comportamento non idoneo. E poi rivela: “Comunque lui prima di morire mi confessò che non l’avrebbe voluta al suo funerale. Mi disse ‘se dovessi morire ricorda che non la voglio in chiesa’. Non l’avevo mai detto prima. Lei però si è presentata. Io non ho fatto nulla per impedirlo”.

Ed infine l’accusa: “Come mai è venuta? Ma sa, che vuole che le dica, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere e fare notizia”. Già nel 2016 la vedova Rizzoli aveva lasciato altre dichiarazioni su la Giorgi affermando che suo marito liberò la sua ex moglie dall’eroina. Fu lei poi a lasciarlo, mentre lui si trovava ingiustamente in carcere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial)

Chissà se la mamma di Paolo Ciavarro risponderà alle accuse da parte della sua rivale o se lascerà scivolare nel dimenticatoio le rivelazioni da parte della vedova Rizzoli?