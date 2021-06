Elodie. Le parole d’amore per una donna molto famosa: “Lei è…”

Elodie Di Patrizi. La cantante cavalca l’onda del successo ma non dimentica il passato. Guarda indietro e parla di una donna che ha significato molto per la sua carriera

Sono state rilasciate ieri, 18 Giugno, le prime tre puntate dell’attesissima seconda stagione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, reality show targato Prime Video. Concorrenti famosi dovranno scappare in lungo e in largo per l’Italia senza farsi catturare o riconoscere, braccati da cacciatori, composti da un team di professionisti del settore investigativo.

La prima vip a essere eliminata è stata Vanessa Incontrada. Tra i protagonisti di questa nuova edizione anche due gemme della musica pop nazionale, M¥ss Keta ed Elodie.

Quest’ultima sta vivendo un momento di successo clamoroso. La cantante ha infiammato Sanremo nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Ha replicato successivamente con “Andromeda”, pezzo che ha spopolato in radio, firmato da autori di grandissimo prestigio: Mahmood, vincitore della kermesse canora nel 2019, e da Dardust, il produttore “re Mida” del panorama musicale nostrano (e non solo).

Nel 2021 Elodie ha riconquistato il palco dell’Ariston, stavolta nelle vesti co-conduttrice, a fianco di Amadeus e Fiorello.

Elodie, il suo legame con il passato. Le parole toccanti

I fan di Elodie saranno felicissimi di sapere che potranno rivederla presto e in più occasioni.

Innanzitutto, sarà ancora protagonista delle restanti puntate di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” su Amazon Prime Video. L’artista, inoltre, è super attiva sul suo profilo Instagram dove aggiorna quotidianamente la sua platea di follower che ha superato 2,5 milioni di unità. Pubblica spesso immagini suggestive del backstage dei suoi allenamenti e degli shooting fotografici che la vedono via via coinvolta.

Inoltre, finalmente, con il ritorno alla normalità post pandemia da Covid19, sarà attiva con un tour in giro per l’Italia, da Nord a Sud. Le prime tappe partiranno dal prossimo Novembre 2021 e per ora sono segnate le città di Napoli, Roma, Firenze, Torino e Milano. Bisogna affrettarsi a comprare i biglietti, alcuni concerti sono già sold out.

Nonostante il presente sia così energicamente pieno, Elodie non dimentica il passato e il “debito” perenne con chi ha facilitato l’avvio della sua carriera. La cantante, infatti, è venuta alla ribalta grazie alla scuola televisiva di “Amici” su Canale 5, conquistando il secondo posto durante la 15^ edizione del programma.

Non può far altro che spendere tenere parole nei confronti di Maria De Filippi che “l’ha scoperta”: “Maria è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi” – ha detto la cantante.

Ha poi proseguito: “E’ stata più una madre, giusta secondo i miei parametri. Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi”.