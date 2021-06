Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 16 anni insieme: il traguardo per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, del calcio e della televisione italiana

Francesco Totti e Ilary Blasi sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti che erano due ragazzini: appena lui la vide, fu amore a prima vista e fece davvero di tutto per riuscire a conquistarla. Non sapeva che non solo ci sarebbe riuscito, ma che si sarebbero innamorati follemente e che questo amore li avrebbe portati a decidere di sposarsi e mettere su famiglia nel giro di pochissimi anni. Ilary aveva solo 24 anni quando strinse tra le sue braccia il loro primogenito Christian, che ad oggi ha sedici anni ed è la gioia di mamma e papà nonostante l’età critica.

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 16 anni di amore puro

Francesco e Ilary sono cresciuti insieme nel corso del tempo, sono stati uno accanto all’altro sempre, sia nella gioia che nel dolore proprio come si erano promessi davanti a Dio tanti anni fa. Nonostante sia passato tutto questo tempo, il capitano della Roma è innamorato come il primo giorno e guarda Ilary come se non fosse passato neanche un solo giorno da quando l’ha incontrata. Ma un giorno è passato eccome, ne sono passati abbastanza e oggi i due hanno festeggiato sedici anni di amore folle che hanno trascorso sempre vicini in qualsiasi circostanza.

Hanno brindato con uno splendido panorama immortalato in uno scatto che Francesco ha pubblicato sui social per festeggiare questo evento. Sono tantissimi gli auguri che hanno ricevuto e tantissimo affetto da parte di chi in questi anni li ha sempre seguiti da lontano.