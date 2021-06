Torna Aurora Ramazzotti con i suoi consigli su Instagram. Oggi è il grande giorno ed i fan impazzano per ascoltare le sue risposte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti, la giovanissima figlia di Eros e Michelle Hunziker, spopola ormai da tempo su Instagram. È amatissima dal popolo del web per la sua spontaneità, la sua freschezza, per non nascondersi dietro i filtri che cercano di dare la perfezione, e per mostrare il suo lato simpatico e irriverente ad un gruppo così folto di giovani che la ama alla follia.

Nemmeno a farlo apposta, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2 milioni di follower che non aspettano altro che vederla in video e in foto. Tra gli appuntamenti della settimana c’è la simpatica “rubrichetta”. I follower chiedono ed Aurora risponde con brevissimi video in modo simpatico, sarcastico ed irriverente per sdrammatizzare anche sugli aspetti più delicati.

Le domande che le vengono poste sono tra le più diverse ma di certo i problemi sentimentali, sull’amicizia e sul sesso sono quelli che spopolano. Oggi è proprio il giorno della “rubrichetta”: i fan si sono scatenati e anche Aurora.

Aurora Ramazzotti e la “rubrichetta”: come fare con la gelosia

Anche oggi una valanga di risate con Aurora Ramazzotti e la sua “rubrichetta”, l’appuntamento settimanale nel quale la figlia di Eros dispensa consigli ai suoi follower.

Tra le tante domande arrivate, una sulla gelosia. Una utente ha chiesto consigli su come superare il fatto che sia troppo gelosa.

Subito pronta la risposta della giovane influencer: “Non credo che ci sia una soluzione a questo problema – spiega Aurora – ma credo che tu possa leggere qualche libro che ti spieghi, ti faccia rendere conto che siamo degli esseri strani che camminano sulla terra ed un giorno si sono inventati le relazioni così per rovinare tutto e per renderci la vita un inverno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Come sempre la figlia di Michelle Hunziker la butta sul ridere e sdrammatizza su un fatto, la gelosia, che è comune a molte persone. Un sentimento che spesso, se esagerato, rovina le relazioni proprio come ha detto lei e che complica i rapporti amorosi e di amicizia.