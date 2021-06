Gemma Galgani è una delle dame più amate del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne. Sui social è molto seguita e amata dai fans del programma

Gemma Galgani è uno dei personaggi più amati del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che ha conquistato tutti con la sua genuinità e la sua sua sfortuna in amore che l’ha sempre portata a scatenare empatia da parte del pubblico da casa. Quest’anno in particolare per lei è stato davvero molto sfortunato: neanche questa volta ha trovato l’amore ma sono state tante le fregature che ha subito da parte dei numerosi corteggiatori che sono scesi per lei. Dopo l’ultima delusione, Gemma è tornata a casa pronta ad affrontare da sola l’ennesima estate.

Gemma Galgani da giovane: somiglianza incredibile con Maria De Filippi

Gemma però non si perde d’animo, è sempre stata una donna forte e non ha mai avuto davvero bisogno di un uomo accanto per poter sopravvivere. Anche quest’estate sarà circondata da amici e da tanto affetto, e in attesa che la bella stagione cominci, sta pubblicando diversi contenuti sul suo profilo delle sue lunghe giornate. E non solo. L’ultimo scatto, infatti, risale oramai a molti anni fa quando era appena una ragazzina. Con un caschetto biondo corto, i fans della dama torinese non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con la conduttrice Maria De Filippi.

La foto ha ricevuto tantissimi likes e commenti nel giro di pochissimi minuti. Nella didascalia, Gemma si augura solo il meglio dalla vita e i fans fanno lo stesso, augurandole solo cose belle e che nella prossima stagione del programma riesca a trovare l’amore.