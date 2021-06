“Che bella”, Ginevra Lamborghini outfit top fashion baciata dal sole: favolosa – FOTO

Ginevra Lamborghini si mette in posa per uno scatto super fashion che alimenta le attenzioni dei fan: raffinata.

Ogni giorno è sempre più bella e non si risparmia affatto dal mettere in cascina qualche like sui social. Ginevra Lamborghini, meglio conosciuta come la sorella della più ambita e illustre, Elettra ha infiammato Instagram con uno scatto a cuor di delizia.

Diversi i commenti di approvazione che la incoronano bellezza del momento. Lamborghini Junior si è creata una propria identità nel mondo dello spettacolo, con l’obiettivo di intralciare i piani della sorella maggiore.

Tra le due sexy sisters non scorre buon sangue, già ai tempi del matrimonio di Elettra, cerimonia alla quale Ginevra fece sentire la sua mancanza. La Twerkina non le ha perdonato il gesto ed ora il rapporto tra le due sorelle è arrivato ai minimi storici.

Tra le due vip, come se non bastasse si è accesa una sfida a distanza e senza esclusione di scatti e videoclip sul web, con Ginevra in rampa di lancio nel dire la sua

Ginevra Lamborghini, uno scatto panoramico da cartolina: fantastica

