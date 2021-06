“Che tocco di…” Giorgia Rossi in bianco e senza veli, unica – FOTO

Giorgia Rossi non perde occasione di rilassarsi e concedersi una pausa dopo una settimana tra impegni e eventi, la foto è virale

In questi ultimi giorni sono molti a parlare del caso di Giorgia Rossi, la giornalista romana al centro del mirino per il suo lavoro a Mediaset. La giovane donna non sembra essere stata riconfermata dall’azienda che dopo l’ultimo anno sta facendo dei tagli sul personale.

La conduttrice però non sembra dare nell’occhio e continua la sua vita tra lavoro e pause relax. Molto attiva e seguita sui social, sono più di quattrocento mila persone che la supportano e la sostengono.

Giorgia Rossi: benessere in bianco – FOTO

Dopo la stagione televisiva che l’ha vista impegnata con Sport Mediaset, Giorgia Rossi si concede un pausa in vari posti dell’Italia. Su Instagram posta foto e video che attestano questi momenti e i fan impazziscono nel vederla così.

Circa una settimana fa ha inaugurato l’estate lasciandosi fotografare con un vestito nero in riva al mare, oggi invece ha pubblicato un post in un centro benessere. Si deve rilassare e riprendere quelle energie che le servono per tornare a lavoro più carica che mai.

“Obiettivo benessere” scrive sotto allo scatto che la mostra in una stanza dalle luci blu soffuse, tipica di quei posti, con le gambe piegate e un costume bianco che lascia fantasticare i fan che la ammirano.

“Che tocco di…benessere” commenta qualcuno che ha le fiamme negli occhi dopo aver visto così tanta bellezza. E poi ancora: “Senza parole” aggiunge qualcun altro.

Il pubblico è molto preoccupato per lei, ma i fan sanno già che la Rossi riuscirà a trovare una soluzione lavorativa anche per la prossima stagione. Quale sarà la sua prossima tappa? Nessuna certezza, ma un talento e una bellezza così non bisogna farseli scappare.