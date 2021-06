Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e si sono innamorati. Sono mesi che sono felicemente fidanzati e ieri hanno festeggiato il primo traguardo insieme

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia oramai da dicembre. L’influencer e l’ex velino di Striscia La Notizia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip in un momento impensabile per loro avere una relazione. Lui si era preso una sbandata per Elisabetta Gregoraci durante la fase iniziale del programma e lei, che aveva già partecipato tre anni fa e si era invaghita di Francesco Monte, non aveva alcuna intenzione di cominciare ancora una volta una storia. E invece il destino per loro ha avuto altri piani.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più felici festeggiano la loro “Estate più calda”

Per loro è stato inevitabile innamorarsi l’uno dell’altro e decidere di iniziare una relazione, tutto è accaduto alla fine di dicembre quando erano ancora nella casa e sono andati contro tutto e tutti per riuscire a stare insieme. Alla fine sono riusciti a far accettare la loro storia al pubblico e alle loro rispettive famiglie, e fuori dalla casa hanno cominciato ufficialmente la loro vita insieme. Stanno condividendo insieme ogni cosa e, l’ultima, riguarda la carriera canora di Pierpaolo. L’ex velino ha esordito con il suo nuovo singolo “L’estate più calda“ che sta già scalando le classifiche più importanti.

Giulia ieri è stata accanto al suo Pierpaolo, hanno festeggiato insieme il nuovo singolo con gli ex compagni del Grande Fratello Vip. Poi, con un dolcissimo post che ha pubblicato su Instagram, ha espresso tutto l’orgoglio che prova per lui.