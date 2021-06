Giulia Stabile torna in TV, quale sarà il suo duplice ruolo?

La ballerina vincitrice di “Amici – di Maria De Filippi”, Giulia Stabile, tornerà in men che non si dica in tv. Cosa la aspetta?

A poche settimane dal suo trionfo nella 20esima edizione Mediaset di “Amici – di Maria De Filippi“, la giovane e simpatica ballerina Giulia Stabile inizia a muovere i suoi passi verso il futuro. Ad attenderla pare proprio che ci sia una duplice aspettativa, documentata in questi giorni attraverso alcuni piccoli spoiler sia provenienti dalla sottoscritta, che dalle pagine social appartenenti ad alcuni palinsesti.

La dolce metà del cantautore San Giovanni, anch’egli ex fortunato allievo della scuola, come mostrato in un recente video sui social avrà innanzitutto un ruolo cardine per quel che riguarda i casting della prossima edizione del programma su Canale 5.

Leggi anche —>>> Ménage à trois, la provocazione dell’estate 2021 di Ema Stokholma – VIDEO

Giulia Stabile torna in TV: tutti i dettagli sul suo duplice ruolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Potrebbe interessarti anche —>>> Stefano De Martino, presto in televisione: la decisione definitiva

Dunque, oltre a prepararsi come aveva precedentemente dichiarato sempre sui social di voler intraprendere un viaggio di piacere e forse anche professionale negli Stati Uniti, con maggior precisione in quel di Los Angeles, dal momento che i casting per la prossima edizione sono già aperti da una settimana, Giulia inizierà ben presto ad essere impegnata con le attività sul piccolo schermo italiano.

Eppure a sancire in questo momento la vera e propria novità per il futuro della ballerina è stata la pubblicazione, attraverso i social network nelle giornata di ieri, di un inedito progetto. Stando a quanto mostrato, pare che molto presto Giulia prenderà parte alla realizzazione di un nuovo programma. Il quale dovrebbe andare in onda prossimamente sul medesimo WittyTV oppure su un altro canale di riferimento. “Ci sono persone che a volte “meriterebbero” proprio un gavettone 😂💦”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

E’ questa la didascalia esplicativa apparsa di seguito al video condiviso 24 ore fa dalla pagina ufficiale del portale. Il quale vede proprio come sua spiritosa ed intraprendere protagonista la stessa ballerina classe 2002. “E tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su faiungavettone@fascinopgt.it, la nostra Giulia è pronta ad aiutarti!“. L’indizio dunque è stato dato. Ora non resta che attendere l’inizio della sua messa in onda.