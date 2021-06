Lo chef de “La prova del cuoco” cambia sesso: oggi è una donna bellissima – FOTO

Uno degli chef de “La prova del cuoco” ha cambiato sesso, dopo aver passato molti anni duri soffrendo in un corpo che non sentiva suo: oggi è una donna felice e bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini_official)

Uno dei più amati chef de “La prova del cuoco” Riccardo Facchini adesso si chiama Chloe e non ha cambiato solo il suo nome bensì il sesso, diventando una splendida donna. Certo partiva avvantaggiata perché anche da uomo era attraente ma adesso sembra aver trovato quella serenità e tranquillità che le mancavano da ormai troppo tempo o forse non aveva mai provato prima.

Gli esperti e non solo dicono infatti che già dai primi anni di vita una persona transessuale si accorge di vivere in un corpo che non sente il proprio e quindi desidera cambiarlo e cambiare. Ed è stato il caso di Facchini, che prima di qualche mese fa era ancora, almeno esteticamente considerato appartenente al genere maschile ma poi ha deciso di “darci un taglio” diventando completamente del sesso opposto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Palinsesti Mediaset: brutte notizie per la D’Urso, Marcuzzi in forse

Le foto di Chloe Facchini, chef de “La prova del cuoco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Antonella Clerici parla della figlia Maelle: “E’ un percorso importante, sono felice”. Di cosa si tratta?

La Chef Chloe Facchini ha ricevuto l’appoggio di molti suoi fan e follower su Instagram, dove pubblica spesso scatti mentre è intenta a preparare gustosi manicaretti con le sue mani di fata, capaci di conquistare anche il palato dei dediti al cibo spazzatura. La donna transessuale ha iniziato il percorso di transizione due anni e mezzo fa e solo un mese fa circa ha comunicato a tutti, tramite il proprio profilo social, di essere diventata dell’altro sesso. Molti hanno accolto con benevolenza e affetto il suo cambio di identità e in tanti la sostengono, come la conduttrice di “È sempre mezzogiorno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini_official)

Antonella Clerici infatti l’ha invitata in trasmissione, dimostrando così una grande apertura mentale per quanto riguarda temi ancora tabù in Italia come quelli che riguardano la comunità LGBT+. Chloe è anche un’attivista e fa parte del gruppo trans di Bologna.