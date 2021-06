Maneskin. Sapete chi sono i genitori di Damiano? Tutto sulla sua famiglia

Maneskin. Grande attenzione monopolizzata dal frontman della band romana. I fan hanno sete di conoscere di più su di lui. Chi sono i suoi genitori? E il fratello? Scopriamolo

Il gruppo romano dei Maneskin è sulla cresta dell’onda. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 i giovanissi membri della band sono super richiesti. I loro singolo “Zitti e Buoni” (già vincitore al Festival di Sanremo) sta spopolando in tutto il mondo nelle classifiche delle maggiori piattaforme online, da YouTube a Spotify, entrando anche nelle charts di paesi “impossibili” (UK e Stati Uniti) per una canzone totalmente in lingua italiana.

Il successo è replicato con l’uscita immediata di un nuovo pezzo “I wanna be your slave”, stavolta in inglese per fidelizzare definitivamente i fan internazionali. E proprio loro, gli ammiratori, sono letteralmente in delirio soprattutto per il frontman dei Maneskin: Damiano David.

Bello e dannato, con quel volto da ribelle dietro il quale si nasconde un talento straordinario e una professionalità unica per un ragazzo così giovane, ha solo 22 anni. Tutta l’attenzione è concentrata su di lui, molti sono curiosi di sapere maggiori notizie riguardo la sua vita privata.

Cosa fa quando non è sullo stage? Come passa il tempo? E soprattutto, quali sono le sue radici? Scopriamo di più.

Damiano David. Chi sono i suoi genitori? Ha un fratello?

Molto attento a preservare la sua vita privata, Damiano David cerca di contenere la curiosità morbosa del pubblico sulla sua persona.

É stato lui stesso a far uscire allo scoperto la sua storia d’amore con l’attrice Giorgia Soleri che dura da ben quattro anni, forse proprio per giocare d’anticipo e non avere sempre alle calcagna paparazzi o giornalisti che potessero fare strane congetture.

É febbre da Maneskin, tutti vogliono sapere di più sui giovani componenti del gruppo. Cosa si sa della famiglia di Damiano?

Ha un fratello più grande, classe 1996. Si chiama Jacopo e, dalle foto emerse sul suo profilo Instagram, è possibile scorgere la somiglianza evidente con il famoso parente. Pubblica raramente dei post, l’ultimo risale a gennaio 2021. In uno è possibile notarlo anche insieme a Damiano e a un altro famosissimo romano: il grande Francesco Totti. I fratelli David, quindi, condividono la passione per il calcio e sono particolarmente legati alla squadra della Roma.

Non sono trapelate immagini dei loro genitori. Si sa che si chiamano Rosa Scognamiglio e Daniele David, entrambi assistenti di volo.

I Maneskin hanno decisamente un futuro roseo che li attende. Si è occupato di loro anche il celebre “New York Times” che scrive del gruppo: “Solitamente gli artisti che partecipano all’Eurovision scompaiono dalla scena al termine della manifestazione. In controtendenza i Måneskin costruiscono sulla fama guadagnata consolidando una rara storia di successo a lungo termine”.

Altro tassello che li porterà lontano? Il cambio di manager. Sembra che il prossimo sia un nome influente nel panorama musicale mondiale: Simon Cowell, inventore di “X-Factor”.