Fatima Trotta ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha conquistato i fan. Subito è boom di like commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

“Riempiamo le strade di Napoli solo di arte, passione e cultura”. Questa la chiamata all’azione condivisa da Fatima Trotta nel suo ultimo post di Instagram in cui non solo si è mostra impegnata ma anche bellissima. Seguitissima sul social, il suo profilo conta ben 222 mila follower, l’attrice e conduttrice è molto amata dal pubblico.

Classe 1986, di Napoli, fin da piccolissima si è appassionata all’arte in tutte le sue declinazioni. Nell’infanzia si è formata nel campo della musica, arrivando alle semifinali dello Zecchino D’oro, mentre in età giovanile ha studiato arte specializzando in scenografia.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale alla partecipazione a “I Raccomandi” per poi entrare nel cast di un “Posto al sole”. Da lì la sua carriera decolla vedendola protagonista in film e alla conduzione di noti programmi. Attivissima sui social, condivide scatti di vita personale e professionale lanciando sovente messaggi legati a tematiche sociali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tu sei la più bella”. Giulia De Lellis abbronzata al tramonto – FOTO

Fatima Trotta, tra bellezza e talento fa impazzire i fan

Per vedere l’ultimo scatto di Fatima Trotta, vai su Successivo